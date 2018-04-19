مواصلة لفضحه لـ ” الإخوان ” ..العفاسي يقدم أدلة التصاقهم بالماسونية

علي العنزي(صدى):

يواصل القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي فتح النار على جماعة الإخوان الإرهابية، مبينًا أدلة يوما بعد يوم توضح فساد تلك الجماعة.

وأوضح العفاسي، اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع ” تويتر ” أنه في مثل هذه الأيام من أبريل 1945 ، كتب إمام التكفير وعراب الإخوان سيد قطب مقالاً بعنوان : ” لماذا صرت ماسونياً؟ ” ، متسائلا : ” هل يعقل أن يترك الماسون أو يتركونه؟،وهل هو مندس في الإخوان ؟ “.

وقال العفاسي: ” أحد رموز الإخوان محمد الغزالي، قال في كتاب له، إنه بعد مقتل البنا وضعت الماسونية زعماء لحزب الإخوان، وقالت لهم ادخلوا فيهم لتفسدوهم وكان منهم سيد قطب وحسن الهضيبي وبعد ضغط الجماعة حذف هذه الفقرة في الطبعات “.

وذكر مواقف الإخوان المساندة للإرهاب، قائلا : ” وقف البوطي مع النظام السوري فالتمسوا له الأعذار ! وأدانت حماس القصاص من النظام السوري فدافعوا عنها ! ” مؤكدا إنهم ليسوا مع الشعب السوري الجريح ولا مع جرح الأمة القضية الفلسطينية إنهم يقدمون حزبهم على جميع الأعراف والمبادئ والقيم والدين. ويجمعون الأموال لما بعد بشار! .