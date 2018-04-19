السجون تواصل حصد جوائز مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم

سعيد العجل(صدى):

حصدت المديرية العامة للسجون ١٦ جائزة في مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم التي أسدل ستارها مساء أمس الأربعاء الثاني من شهر شعبان ١٤٣٩هـ، بقصر الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض بإقامة حفل ختامي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله – . حيث كرم معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام على الأمن العام الفريق أول / سعيد بن عبدالله القحطاني الفائزين والفائزات الأوائل في مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية بكافة فروعها.

من جانبه عبر مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الاسمري عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على ما تجده كافة قطاعات الوزارة من دعم أسهم في صقل مهارات منسوبيها ورفع مستوى أدائهم المهني والمعرفي معرباً عن عظيم تهانيه لمنسوبي المديرية العامة للسجون بحصولهم على أكبر عدد من جوائز مسابقة غالية وعظيمة على نفوس الجميع .

وقد أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور / أيوب بن نحيت أن المسابقة حظيت منذ نسختها الأولى برعاية كريمة من مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وتواصلت مسيرة الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – الذي حرص على رعايتها، وأولاها الكثير من العناية والمتابعة والدعم، حتى أصبحت ميداناً مباركاً للتنافس الإيجابي بين منسوبي قطاعات وزارة الداخلية.

وأضاف ابن نحيت بأن منسوبي المديرية العامة للسجون قد حصلوا على ١٦ جائزة من مجموع الجوائز البالغ عددها ٣٩ جائزة في خمسة فروع، مشيداً بأهداف المسابقة التي تأتي تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه والارتقاء بمستوى رجل الأمن، وأثر القرآن الكريم في بناء شخصية رجل الأمن وسلامة معتقده وفكره وتهذيب أخلاقه وسلوكه ، إضافة إلى إبراز دور وزارة الداخلية في الإسهام في خدمة القرآن الكريم. كما قدم التهنئة لسعادة مدير عام السجون اللواء/ محمد بن علي الأسمري وكافة منسوبي المديرية العامة للسجون على اكتساح منسوبي السجون للجوائز وهم :

الفرع الأول ( رجال ) حفظ القرآن الكريم كاملاً مع الترتيل والتجويد :

١-الموظف/ عبدالكريم بن غالب الحربي- سجون منطقة المدينة المنورة .

٢- الموظف / حسن بن عبدالله الغامدي – سجون منطقة مكة المكرمة .

الفرع الثالث( رجال ) حفظ (عشرة) أجزاء من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد :

١-الموظف/ أحمد بن حمد صيرم – سجون منطقة جازان .

الفرع الأول ( نساء ) حفظ( عشرة أجزاء ) من القرآن مع الترتيل والتجويد ، وهن على الترتيب التالي :

١-الموظفة/ دلال بنت شداد المطيري- سجون منطقة الرياض.

٢- الموظفة/فاطمة بنت محمد السعيد – سجون المنطقة الشرقية.

٣- مريم بنت آدم هوساوي – سجن النساء بالعاصمة المقدسة .

٤- الموظفة/ تهاني بنت إبراهيم العبداللطيف- سجون منطقة الرياض.

الفرع الثاني ( نساء ) حفظ ( خمسة أجزاء ) من القرآن مع الترتيل والتجويد ، وهن على الترتيب التالي :

١- الموظفة/ هند بنت رواف العنزي- سجون الحدود الشمالية .

٢-الموظفة/ نوال بنت حضرم- سجون منطقة المدينة المنورة .

٣- الموظفة/ ليلى بنت أحمد بيهقي – سجون منطقة مكة المكرمة.

٤- الموظفة/ شريفة بنت عثمان البجيري- سجون منطقة الباحة .

٥- الموظفة/ ابتسام بنت سعد الحارثي – سجون منطقة مكة المكرمة .

الفرع الثالث( نساء ) حفظ ( جزئين ) من القرآن مع الترتيل والتجويد ، وهن على الترتيب التالي :

١- الموظفة/ راية بنت صالح الدوسري- سجون منطقة الرياض.

٢- الموظفة/ عائشة بنت علي مغفوري- سجون منطقة جازان.

٣- الموظفة/ نورة بنت طويلع البلوي- سجون منطقة المدينة المنورة.

٤- الموظفة/ ابتهال بنت أسامه منديلي- سجون منطقة مكة المكرمة.

من جهتهم فقد عبر الفائزون والفائزات من منسوبي السجون بعظيم شكرهم وتقديرهم لسعادة المدير العام على دعمه الدائم لكافة العاملين والعاملات وتحفيزهم لمضاعفة الجهود في كافة الميادين.