خلفية جوال وزير الإعلام تلفت الأنظار

لفتت خلفية جوال الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أنظار رواد مواقع التواصل.

حيث تم التقاط صورة للوزير العواد، أثناء انشغاله بجواله، وأبرزت الصورة خلفية غطاء الجوال التي كانت عبارة عن صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

ورأى رواد مواقع التواصل أن ذلك الأمر يعبر عن ولاء وزير الإعلام لولي العهد وتقديرًا لجهوده.

كان الدكتور العواد، قد افتتح أمس الأربعاء، فعاليات حفل افتتاح السينما الأولى فى المملكة بالمجمع السينمائى الحديث فى مركز الملك عبد الله المالى بمدينة الرياض.