الشورى يرفض ” مساواة رواتب المتقاعدين بعد الوفاة “

علي القحطاني (صدى):

لم تنل توصية ” المساواة في راتب المتقاعد بعد الوفاة بين جميع المشتركين ” موافقة الأغلبية، بمجلس الشورى في جلسة ، الأربعاء.

حيث بلغ عدد المؤيدين ٧٢ عضوا، في حين تحتاج التوصية إلى ٧٦ صوتا لتنجح بزيادة ١ عن نصف عدد أعضاء المجلس ٧٥.

وشهدت جلسة المجلس التي عرضت فيها التوصية أول أمس الثلاثاء، غيابا أدى إلى عدم اكتمال الحد الأدنى للتصويت، وأجلت لليوم الثاني، وكان هناك غياب ٣٠ عضوا في جلسة أمس الأربعاء، التي جرى فيها التصويت ما أثر على النتائج.

وكانت التوصية قد نصت على ” المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “.