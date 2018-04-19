أول تعليق من زوج السيدة التي قادت سيارتها قبل موعد السماح

علي القحطاني (صدى):

على خلفية الطبيبة التي تم التقاط فيديو لها أثناء قيادتها السيارة قبل موعد السماح بالقيادة للمرأة في الطريق العام، أكد زوجها أنها تحمل رخصة قيادة منذ 10 سنوات وأنها متمكنة من القيادة بشكل ممتاز.

وبرر الزوج قيادة زوجته السيارة بأن حالته الصحية كانت سيئة ، ولم يتمكن من توصيلها إلى مقر عملها بمستشفى الملك فهد بالباحة، مشيرا إلى تأخرها عن الدوام لنحو ربع ساعة، ما اضطرها إلى أخذ المفتاح والذهاب بالسيارة إلى مقر عملها.

وقال : ” أثناء خروجها من عملها في الرابعة عصر الإثنين الماضي، لاحظت سائق مركبة خلفها يقوم بتصويرها، فلم تعر الأمر اهتماما، إلا أنها فوجئت صبيحة اليوم التالي الثلاثاء، أثناء توجهها لمقر عملها باعتراض دورية مرور لها ” بحسب عكاظ.

ولفت إلى أنه تم معاملتها بمنتهى الأدب والتواضع والأخلاق من قبل المرور، فيما تم استدعائه واصطحابه إلى إدارة المرور، بينما أعيدت الزوجة للمنزل.

وأوضح أن زوجته متمكنة من قيادة السيارة في بلده السودان، وتقود بشكل ممتاز، كما أن الطرق هنا ممهدة بشكل أفضل، وذات مسارات متعددة، ما يساعد على القيادة.

يذكر أنه قد تم أخذ تعهد على الزوج بعدم تسليم السيارة لزوجته مرة أخرى.

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