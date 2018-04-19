بالفيديو..هوساوي: ” معتاد على تغيير المدربين ولم أتأثر بإقالة دياز “
أكد لاعب الهلال السابق أسامة هوساوي، الأربعاء، أنه لم يتأثر بإقالة الأرجنتيني رامون دياز، موضحًا أنه اعتاد على هذا الشيء وحركة التغيرات تعتبر أمور إدارية وواجب اللاعب هو التأقلم و واحترام أي مدرب ومساعدته في إخراج أفضل ماعنده لمصلحة الفريق.
وفي سياق منفصل ، قال هوساوي خلال لقائه ببرنامج ” أكشن يا دوري ” : ” نصيحتي لرئيس الوحدة أن يجمع أعضاء الشرف لأن الخلافات ذبحت النادي ” ، مضيفا : ” نتمنى أن تتوقف اسطوانة الهبوط للوحدة والنادي الوحداوي لم يقدم شيء خلال العقود الأخيرة، أتمنى أن تنتهي الخلافات بالوحدة “.
وقال : ” إذا تم منع الوحدة من تسجيل اللاعبين سأعتزل بعد المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم “.
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#اكشن_يا_دوري
أسامة هوساوي: أنا معتاد على تغيير المدربين ولم أتأثر بإقالة دياز .. جحفلي والبليهي يستطيعون قيادة دفاع #الهلال لكن هل سيعطيهم الجمهور ثقته؟ pic.twitter.com/hdZ2zfjE14
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
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