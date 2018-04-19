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بالفيديو..هوساوي: ” معتاد على تغيير المدربين ولم أتأثر بإقالة دياز “

بالفيديو..هوساوي: ” معتاد على تغيير المدربين ولم أتأثر بإقالة دياز “
علي القحطاني (صدى):

أكد لاعب الهلال السابق أسامة هوساوي، الأربعاء، أنه لم يتأثر بإقالة الأرجنتيني رامون دياز، موضحًا أنه اعتاد على هذا الشيء وحركة التغيرات تعتبر أمور إدارية وواجب اللاعب هو التأقلم و واحترام أي مدرب ومساعدته في إخراج أفضل ماعنده لمصلحة الفريق.

وفي سياق منفصل ، قال هوساوي خلال لقائه ببرنامج ” أكشن يا دوري ” : ” نصيحتي لرئيس الوحدة أن يجمع أعضاء الشرف لأن الخلافات ذبحت النادي ” ، مضيفا : ” نتمنى أن تتوقف اسطوانة الهبوط للوحدة والنادي الوحداوي لم يقدم شيء خلال العقود الأخيرة، أتمنى أن تنتهي الخلافات بالوحدة “.

وقال : ” إذا تم منع الوحدة من تسجيل اللاعبين سأعتزل بعد المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم “.

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