دعما للتوطين.. ” العمل ” تلزم بإعلان الوظائف عبر البوابة الوطنية قبل الاستقدام

عادل الحربي (صدى):

دعما لخطط التوطين، كشف صندوق الموارد البشرية ” هدف ” عن إمكانية تعطيل الإعلانات الوظيفية عبر حساب المنشأة.

وأكد ” هدف ” أن وزارة العمل تلزم مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإعلان عن الوظائف عبر البوابة الوطنية، للعمل قبل الموافقة على الاستقدام، لتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، موضحًا أن فترة الإعلان الوظيفي تختلف حسب درجة المنشأة من 7 أيام إلى 45 يومًا، وتُستَثنى منشآت الرعي والزراعة والصيد من الإعلان.

يذكر أن الصندوق أطلق أكثر من 31 برنامجًا يستهدف دعم خطط التوطين على المستويات كافة، فيما يرى خبراء ضرورة ترشيد الاستقدام، وإعادة تأهيل العمالة الوطنية؛ لتأخذ مكانها في سوق العمل.