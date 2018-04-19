أبرز إجابات الروبوت صوفيا في حوارها مع ” أبلة فاهيتا “

القاهرة(صدى):

التقت الروبوت صوفيا الحاملة للجنسية السعودية، بالدمية الإعلامية أبلة فاهيتا، في ملتقى صناعة الإبداع بالقاهرة.

وشمل اللقاء عدة محاور مختلفة، منها الحديث عن هوايات صوفيا وكيفية اختيارها لملابسها، فضلا عن سؤالها لها عن كيفية تعبيرها عن مشاعرها.

ووجهت الدمية فاهيتا عدة أسئلة كوميدية ساخرة كعادتها إلى صوفيا، منها كيفية اختيار ملابسها، لتجيب صوفيا بأنها لديها أكثر من شخص يصممون لها الملابس.

وسألت أبلة فاهيتا صوفيا،عن اللغات التي تتحدثها، فأجابت بأنها تتحدث الروسية ،والفرنسية والإنجليزية، لتسألها فاهيتا : ” مش ناوية تتكلمي عربي؟ ” ، وأجابت صوفيا أن اللغة العربية صعبة جدًا.

ومن بين الأسئلة الكوميدية أيضًا عندما سألت فاهيتا : ” ليه مش عندك شعر، أنا شايفة اللي جوا دماغك ؟ ” لتجيب صوفيا : ” أتمنى يكون عجبك اللي جوه دماغك “.

وأشارت صوفيا إلى أن الشركة التي صنعتها هي من تقوم بتطويرها وتهتم بتغيير شكلها وملابسها وتعمل على إظهارها بمظهر لائق.

يذكر أن الجلسة شهدت حضور كثيف من المشاركين في الملتقى، مبدين سعادتهم بتلك الجلسة المختلفة، المتسمة بالجانب الفكاهي.