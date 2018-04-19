مصرع قياديين في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن

فهمي محمد(صدى):

لقي قياديان في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن مصرعهما، إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن القياديين في تنظيم القاعدة باليمن، مراد عبدالله محمد الدوبلي الملقب ” بأبي حمزة البطاني ” والقيادي حسن باصريع لقيا مصرعهما صباح اليوم إثر مداهمة قامت بها قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين لأحد معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية الوضيع التابعة للمحافظة.

وقالت المصادر: إن قوات الحزام الأمني اشتبكت مع عناصر تنظيم القاعدة في منطقة البطان بمديرية الوضيع في أبين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مصرع القياديين بالتنظيم الإرهابي واللذين يعدان من أخطر قادة تنظيم القاعدة باليمن.