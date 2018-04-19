بالفيديو..الخثلان يوضح صحة أحاديث كثرة الوفيات في شهر شعبان

علي القحطاني (صدى):

ردًا على ما يتناقله البعض من قبيل ” حللوني، وسامحوني فشعبان شهر تساقط الأرواح ” ،أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الدكتور سعد الخثلان، أن الأحاديث والروايات حول كثرة الموت في شهر شعبان، لاصحة لها.

وأوضح الخثلان في برنامج يستفتونك: ” لا يثبت في فضل شهر شعبان عن النبي ﷺ إلا حديث السيدة عائشة، وما رأيته أنه يكثر الصيام في شعبان حتى أنه يصومه كله أو أكثره “.

وتابع : ” هذا يدل على استحباب صيام النافلة في هذا الشهر اقتداء بالنبي ﷺ ،وما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء، فليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء، ولا يدل على مشروعية الاحتفال بها، بل هو من البدع المحدثة “.