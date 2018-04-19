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بالصور.. مخترع سعودي يحصل على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي

بالصور.. مخترع سعودي يحصل على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي
علي القحطاني (صدى):

في إنجاز سعودي ثاني، استطاع الشاب المخترع تركي عيد القرني، وهو من أهالي الحرجة، أن يحصد الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2018.

وحصل القرني على الجائزة الفدرالية الفرنسية للمخترعين من فرنسا، والتي تُمنح لأفضل الاختراعات، حيث شارك في هذا المعرض أكثر من 1000 مخترع من 40 دولة.

وكان الطالب والمخترع السعودي خالد عطيف قد حصد الميدالية الذهبية في المعرض لاختراعه جهازاً للإحساس بالألوان، خاصاً بمساعدة المكفوفين على تحديد الألوان بالإحساس.

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بالفيديو.. مخترع سعودي يحصل على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي

 

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