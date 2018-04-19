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رونالدو ينقذ الريال بالتعادل مع أتلتيك بيلباو

رونالدو ينقذ الريال بالتعادل مع أتلتيك بيلباو
نواف السالم(صدى):

تمكن ريال مدريد من تحقيق التعادل الإيجابي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات اللاليجا ، أمام أتلتيك بيلباو ، بهدف لكل فريق .

وافتتح بيلباو تسديد الأهداف في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول ، من خلال اللاعب إينياكي ويليامز ، ليتمكن الريال من استعادة تألقه وإنقاذ نفسه من الخسارة ، عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الـ 87 من الشوط الثاني .

وبهذا التعادل ، يحظى الريال بـ 68 نقطة في رصيده في المركز الثالث ، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة .

 


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