وزير الحرس الوطني يهنئ الدفعة الـ 15 بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

هنأ سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، الدفعة الـ 15 من طلبة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وقال سمو الأمير على هامش حفل التخرج، نهنأ الوطن بالطلاب لأنهم سيكملون مسيرة المملكة في الخير والسعادة في ظل القيادة الرشيدة.

ووجه الامير كلمة لأولياء أمور الطلاب قائلًا : هم من ساهموا في بناء هذا الوطن لأنهم صبروا وأجتهدوا ليصل أولادهم إلى هذا التفوق.

رعى الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وبمعيّته الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.