عائض القرني يقدم نصيحة جديدة

علي القحطاني(صدى):

قال الداعية عائض القرني إن الحياة علمته أن يتوكل على الله، ويفوض أمره له، وأن يرضى باختياره.

وأضاف عائض القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : علمتني الحياة أن أتوكل على الله وأفوّض الأمر إليه، وأرضى باختياره، فقرًا وغنى، صحةً ومرضًا، انتصارًا وهزيمة، سرورًا وحزنًا، فليس معي إلا الله وحده، إذا عثرت أقامني الله، وإذا مرضت شفاني الله، وإذا افتقرت أغناني الله، وإذا أذنبت غفر لي الله.

وتابع القرني: قُم بتنقية الشبكة الاجتماعية التي تُحيط بك، واجتنب مُصاحبة السلبيين والمُرجفين؛ لأنهم وسائل هدم للشخصية السوية، وصاحِب الإيجابيين أهل الخير والصدق والشجاعة والتفاؤل والإقدام.