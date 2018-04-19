أمريكا تحكم ببراءة المتهم بقتل المبتعث حسين النهدي

عادل الحربي(صدى):

حكمت هيئة محلفين في مدينة مينوميني شمال ولاية ويسكانسون الأمريكية ببراءة المعتدي على الطالب المبتعث حسين النهدي من تهمة القتل، ووجهت إليه تهمة ارتكاب اعتداء بدني شديد بحق المبتعث.

وقالت هيئة المحلفين إن المتهم الذي استغرقت الشرطة شهرين بعد الحادث لتحديد هويته غير مسؤول عن مقتل المبتعث النهدي في نوفمبر من عام 2016.

ويذكر أن المتهم اعتدى على الطالب المبتعث على طريق عام أمام أحد محلات البيتزا، وتوفي الطالب لاحقاً بعد يوم واحد من الجريمة؛ إثر عملية جراحية أجريت له في الدماغ.