النصر يوقع مع شركة عالمية لمراجعة ديون الفريق

نواف السالم(صدى):

أعلن سعود آل سويلم ، رئيس نادي النصر ، إن الإدارة قامت بالتوقيع مع شركة عالمية مختصة بالتدقيق المحاسبي ، لمراجعة ديون العالمي وحفظ حقوقه .

وقال ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بحمد الله تم التوقيع مع شركة PWC العالمية المتخصصة في التدقيق المحاسبي وذلك لمراجعة ديون النصر وحفظ حقوقه، وضمان عدم تعكير مسيرة النادي بقضايا سابقة .

وتابع قائلًا ” وذلك مع استمرار عمل اللجنة المشكلة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة للتحقيق في الأمور المالية السابقة ” .