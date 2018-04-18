بالصور.. وزير الثقافة والإعلام يفتتح أول دار عرض سينمائي في المملكة

سعيد العجل(صدى):

افتتح معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد مساء اليوم أول دار عرض سينمائي في المملكة، وذلك في المجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض بحضور شخصيات محلية وعالمية بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

وقال معالي وزير الثقافة والإعلام: كلنا سعداء في هذا اليوم التاريخي كونه يشهد أول عرض سينمائي في المملكة، في مجمع مجهز بكافة التقنيات والتجهيزات التي توفر المتعة للأسرة، وإن ما تحقق اليوم هو نتاج جهد مشترك، ولم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم توجيهات ودعم سمو سيدي ولي العهد، وبإذن الله سيرى المواطنون والمقيمون المزيد من دور العرض التي تمنحهم خيارات ترفيهية جديدة في كافة مناطق المملكة.

وأضاف معالي الوزير: ما أسعدني وأثلج صدري هذه الانطباعات الإيجابية والتي تعكس مدى تعطش الجميع لمثل هذه الفعاليات. معتبرًا أن هذه الخطوة بداية حقيقية لتطوير قطاع الترفيه بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص، وهي ليست مبادرة ترفيهية فقط بل تعد رافدًا اقتصاديًا ويدعو إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.

وتابع العواد: إن السينما في المملكة ستكون صناعة كاملة الأركان، مدعومة بكوادر مميزة وإمكانيات ضخمة وقاعدة جماهيرية عريضة تواكب محتوى ثري وإنتاج قوي تقتحم به المملكة السوق السينمائي العالمي، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية التي تشمل محاور ثقافية وفنية وتنموية مع توفير فرصًا وظيفية متعددة في هذه الصناعة وفقا لرؤية 2030.

وأشار إلى أن هذا الحدث سيكون بداية حقيقية لتطوير قطاع الترفيه بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.

‏‎من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع الأستاذ رضا بن محمد الحيدر أن قطاع السينما سيكون رافدا هاما ومساهماً في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة من خلال إنشاء بيئة إعلامية سعودية قادرة على تطوير الصناعة في الإعلام.

‏‎ وقال الحيدر إن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الإعلام في المملكة ليصبح رافدا استراتيجيا واستثماريا من روافد الاقتصاد الوطني إضافة الى تأهيل ودعم البيئة المحلية السعودية وتقديمها للعالم.

وشهد الحضور في القاعة التي تتسع لأكثر من 600 مقعد، عرضا خاصا لفيلم Black Panther أو النمر الأسود وهو أحد أفلام هوليوود الشهيرة، التي أنتجت 2018.

ومن المقرر افتتاح ثلاثة شاشات عرض إضافية في الربع الثالث من عام 2018 في مركز الملك عبدالله المالي، وذلك كخطوة تعكس بداية الشراكة والتي من المتوقع أن تشهد افتتاح 40 مجمع سينمائي تابع لشركة ” إيه أم سي ” في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

