أمانة حائل تكشف حقيقة اعتداء البلدية على إحدى البائعات

علي العنزي(صدى):

كشفت امانة حائل عن حقيقة مقطع صاحبة عربة الطعام والتي أكدت إنها تعرضت للإعتداء من قبل موظف الامانة.

وقالت أمانة حائل في بيان لها اليوم الأربعاء، بعد الفحص اتضح عدم تراخيص للمقطورة ووفق محضر الشرطة لا يوجد أي تعديات.

كما أفادت الإدارة المختصة ببلدية وسط حائل أن من خلال المقطع تبين أن المواطنة قامت بفتح المقطورة أثناء الدوام الرسمي بمفتاحها الخاص ولم تقم البلدية بالتكسير أو العبث بمحتويات المقطورة كما تدعي المواطنة.

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