بعد فضيحة فيسبوك.. البرلمان الأوروبي يستجوب مارك زوكربيرغ

واشنطن(صدى):

كشف البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، عن مطالبته للرئيس التنفيذي لفيس بوك مارك زوكربيرغ، شخصياً للإجابة على أسئلة حول فضيحة ” كامبريدج اناليتيكا ” ، رافضاً بذلك عرضه بإرسال مسؤول تنفيذي من الشركة بدله.

وقال رئيس البرلمان انطونيو تجاني، إلى زوكربيرغ إن 2.7 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي تأثروا بفضيحة جمع البيانات، وأنهم يستحقون أن يقدم لهم توضيحاً كاملاً.

ويذكر أن زوكربيرغ، خضع لاستجواب في الكونجرس الأمريكي لمدة 10 ساعات الأسبوع الماضي، حيث سيبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قوانين جديدة لحماية البيانات الشهر المقبل.

ويواجه فيس بوك فضيحة جمع ” كامبريدج اناليتيكا ” بيانات المستخدمين الشخصية، واختراق خصوصيتهم لتطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين للتصويت لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في 2016.