بالفيديو.. مواصفات السينما في المملكة قبل أكثر من 60 عاما

حمود العنزي(صدى):

تمكن الحدث التاريخي، الذي يشهد على افتتاح أول دار سينما في المملكة، بعد مقاطعتها لأكثر من 40 عاما، من تذكير كبار السن بذكريات السنيما قبل 60 عامًا.

وقال أحد الأجداد خلال مشاركته في نشرة التاسعة على قناة إم بي سي، إنه أنبهر عندما شاهد أول فيلم على شاشة عرض في المملكة، برغم من إنها كانت بسيطة.

وأضاف أنها كانت قاعات السينما عبارة عن أرض منبسطة وليس مدرجات كما هي الآن، وبها مجموعة من الكراسي، ليجلس عليها المشاهدين.

يجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح أول دار عرض سينمائي بالرياض اليوم؛ بعرض فيلم Black Panther.