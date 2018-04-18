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بالفيديو.. مواطن غاضب بعد القبض على حلاق تركه بنصف شعر

بالفيديو.. مواطن غاضب بعد القبض على حلاق تركه بنصف شعر
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف ، مواطن يعبر عن غضبه بعدما تم القبض على حلاقه بالجنادرية ، بسبب وجود مخالفات عليه .

وخلال الفيديو ، ثار المواطن غضبًا ، حيث أن الحلاق لم يكمل عمله وتركه بنصف شعر ، بعدما ألقى العسكري القبض عليه خلال إحدى الحملات الرقابية ، ورفض أن ينتظر إنهائه لعمله .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1011 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليه يا طويل العمر تبغونهم ينتظرون لما سعادة حضرتك تخلص
اقول قم بس قم ودور حلاق ثاني

[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكلهم بعد هالمقطع بيركبوك الونيت الأسود وتكمل تحسونتك هناك

[ عدد التعليقات: 1011 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههه كلام في نص الجبهه يا نجر

[ عدد التعليقات: 1532 ] نشر منذ 1 ساعة

مع نفسك
المفروض بعد تكمل حلاقة تاخذ كمان حمام جاكوزي ينزل صدى الحنجرة وبعدين ياخذوة

[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 40 دقيقة

تحفه واهو معصب ههههههههههههههه

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