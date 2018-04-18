بالفيديو.. مواطن غاضب بعد القبض على حلاق تركه بنصف شعر

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف ، مواطن يعبر عن غضبه بعدما تم القبض على حلاقه بالجنادرية ، بسبب وجود مخالفات عليه .

وخلال الفيديو ، ثار المواطن غضبًا ، حيث أن الحلاق لم يكمل عمله وتركه بنصف شعر ، بعدما ألقى العسكري القبض عليه خلال إحدى الحملات الرقابية ، ورفض أن ينتظر إنهائه لعمله .