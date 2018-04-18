بالفيديو.. مواطن غاضب بعد القبض على حلاق تركه بنصف شعر
أظهر مقطع فيديو طريف ، مواطن يعبر عن غضبه بعدما تم القبض على حلاقه بالجنادرية ، بسبب وجود مخالفات عليه .
وخلال الفيديو ، ثار المواطن غضبًا ، حيث أن الحلاق لم يكمل عمله وتركه بنصف شعر ، بعدما ألقى العسكري القبض عليه خلال إحدى الحملات الرقابية ، ورفض أن ينتظر إنهائه لعمله .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1011 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه يا طويل العمر تبغونهم ينتظرون لما سعادة حضرتك تخلص
اقول قم بس قم ودور حلاق ثاني
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلهم بعد هالمقطع بيركبوك الونيت الأسود وتكمل تحسونتك هناك
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1011 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه كلام في نص الجبهه يا نجر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1532 ] نشر منذ 1 ساعة
مع نفسك
المفروض بعد تكمل حلاقة تاخذ كمان حمام جاكوزي ينزل صدى الحنجرة وبعدين ياخذوة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 40 دقيقة
تحفه واهو معصب ههههههههههههههه