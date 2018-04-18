إبراهيموفيتش: كأس العالم بدوني لن يكون كأس عالم

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن إبرهيموفيتش زلاتان لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، بات قريبًا من العودة والمشاركة في كأس العالم في صفوف منتخب السويد؛ بعد أن اعتزل دوليًا.

وقال ” زلاتان ” في حوار تلفزيوني مع الإعلامي “جيمي كيميل ” ، ملمحًا إلى مشاركته في كأس العالم: ” ” سأذهب لكأس العالم، وفقط سأقول ذلك لن أوضح أكثر من ذلك لأنني لو قلت أكثر سيشنقني الناس ” .

وتابع نجم السويد ولوس أنجلوس الأمريكي: ” ” كأس العالم بدوني لن يكون كأس عالم ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” زلاتان ” مهددًا بعدم المشاركة في المونديال بعد دخوله في شراكة تجارية مع شركة للمراهنات.