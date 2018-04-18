إبراهيموفيتش: كأس العالم بدوني لن يكون كأس عالم
يبدو أن إبرهيموفيتش زلاتان لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، بات قريبًا من العودة والمشاركة في كأس العالم في صفوف منتخب السويد؛ بعد أن اعتزل دوليًا.
وقال ” زلاتان ” في حوار تلفزيوني مع الإعلامي “جيمي كيميل ” ، ملمحًا إلى مشاركته في كأس العالم: ” ” سأذهب لكأس العالم، وفقط سأقول ذلك لن أوضح أكثر من ذلك لأنني لو قلت أكثر سيشنقني الناس ” .
وتابع نجم السويد ولوس أنجلوس الأمريكي: ” ” كأس العالم بدوني لن يكون كأس عالم ” .
يجدر الإشارة إلى أن ” زلاتان ” مهددًا بعدم المشاركة في المونديال بعد دخوله في شراكة تجارية مع شركة للمراهنات.
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