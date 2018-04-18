نتائج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لاستغلال الأراضي البيضاء

عادل الحربي(صدى):

أكد عدد من المواطنين على وجود تعاون وتكامل اللذين تمَّا بين الدولة وشركات التطوير العقاري لتوفير وحدات سكنية عالية الجودة، وبأسعار مناسبة، وفي مواقع استراتيجية، يتطلع إليها كل مواطن.

وقال عدد من المواطنين إن مشروعات التطوير العقاري التي تم تنفيذها بالشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين اختصرت الطريق كثيرًا لتملُّك المساكن.

وأشاروا إلى أن مشروع إطلالة البحر في مدينة الخُبر يعتبر نموذجًا متقدمًا لتنفيذ المشاريع السكنية في أرقى المواقع، وبأفضل الأسعار.

وأوضحوا أن مشروع إطلالة البحر جمع كل سمات الشراكة الذكية التي قدمت للمواطنين أفضل المساكن في أفضل المواقع، وبأيسر آليات التملك التي تجعل كل مستفيد يمتلك وحدته السكنية بمرونة عالية في السداد، والحصول على منزل لا ينقصه شيء.