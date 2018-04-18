التعليم تكشف عن توفير تسهيلات للمعلمين

علي القحطاني(صدى):

كشف الأستاذ علي المنيع مدير مركز خدمات المعلمين، عن حصول المعلمين على عدد من التسهيلات في مجالات مختلفة.

وأوضح ” المنيع ” أن باقة المعلم تمنح له تخفيضات على كل من :الطيران وخدمات التوصيل وخدمات غذائية وصحية وشركات سيارات ونادٍ صحي وشرائح اتصالات.

وأشار إلى أن تلك الباقة ستنطلق فعلياً في يوم المعلم، موضحًا أن الخدمات تراكمية تنمو صغيرة ثم تزداد .

وتشمل الخدمات أيضًا على: خدمات عقارية وتسهيل شراء أراضٍ وتسهيلات تمويل عقاري عن طريق تسهيلات الدفع بالتقسيط المريح.