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    أبريل

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التعليم تكشف عن توفير تسهيلات للمعلمين

التعليم تكشف عن توفير تسهيلات للمعلمين
علي القحطاني(صدى):

كشف الأستاذ علي المنيع مدير مركز خدمات المعلمين، عن حصول المعلمين على عدد من التسهيلات في مجالات مختلفة.

وأوضح ” المنيع ” أن باقة المعلم تمنح له تخفيضات على كل من :الطيران وخدمات التوصيل وخدمات غذائية وصحية وشركات سيارات ونادٍ صحي وشرائح اتصالات.

وأشار إلى أن تلك الباقة ستنطلق فعلياً في يوم المعلم، موضحًا أن الخدمات تراكمية تنمو صغيرة ثم تزداد .

وتشمل الخدمات أيضًا على: خدمات عقارية وتسهيل شراء أراضٍ وتسهيلات تمويل عقاري عن طريق تسهيلات الدفع بالتقسيط المريح.


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