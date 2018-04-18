57 وظيفة شاغرة في ” أركاد ” للمقاولات والهندسة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل 57 وظيفة فنية وإدارية شاغرة.

وقالت الشركة إن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية، وفروعها الآخرى.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– موظف استقبال تصاريح العمل (عدد 6 وظائف).

– مشغل رافعات ثالث (عدد 50 وظيفة).

– مدير مراقبة الجودة.

واشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول : من هنـــا .