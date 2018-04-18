الخطوط السعودية تكرم المعلمتين الفائزتين في منتدى مايكروسوفت العالمي

تركية البدر(صدى):

كرمت الخطوط السعودية المعلمتين أريج الغامدي ووجدان الفرج، الفائزتان بالمركز الأول في مجموعة المشروعات المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم بمنتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في سنغافورة متفوقات على أكثر من 300 معلم ومعلمة من 90 دولة، وذلك بتقديم تذكرتي سفر على درجة الأعمال إلى جانب دعوتهما لزيارة إحدى القطاعات الحيوية بالناقل الوطني والالتقاء بالكوادر الوطنية النسائية.

جاء ذلك خلال زيارتهما لقطاع تقنية المعلومات بالخطوط السعودية يوم أمس الأول تلبية للدعوة التي قدمت لهما بمناسبة تحقيقهما مركزاً متقدماً في محفل علمي عالمي، حيث شملت الجولة عدد من الأقسام التي يشغلها كوادر نسائية مؤهلة وفق أعلى المعايير ومن بينها إدارة نظم المعلومات وتكامل التطبيقات، وتتعدد مهام منسوبات الأقسام لتشمل تطوير تطبيقات الانترنت بالإضافة إلى تطوير تطبيقات الجوال والأجهزة الذكية وجود فريق متخصص يعمل على تكامل التطبيقات وإيجاد منصة تكامل عملية يعتمد عليها تحقيق متطلبات المستخدمين وغيرها من المهام التي يؤدينها بكل احترافية.

وأبدت المعلمتان إعجابهما بما شاهدنه من تميز في الأداء وتنوع في المهام بما يؤكد أن للمرأة دور حيوي في منظومة ” السعودية ” لاسيما وأن جميع الموظفات يحملن مؤهلات ما بين البكالوريوس وماجستير في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ونظم المعلومات.

وفي ختام الزيارة، تم تكريم المعلمتين بعدد من الهدايا التذكارية، وقد عبرتا عن شكرهما لمنسوبي ومنسوبات ” السعودية ” على حسن الضيافة وما وجداه من حفاوة واهتمام.

وتأتي مبادرة ” السعودية ” امتداداً لوفائها بمسؤوليتها الاجتماعية وانطلاقاً من حرصها على التواصل مع المؤسسات التعليمية والكوادر الوطنية التي تسطر إنجازات باسم الوطن، حيث تم ترتيب إجراءات مغادرة المعلمة وجدان الفرج عن طريق منسوبي ” السعودية ” بمحطتي الدمام وجدة في مرحلتي القدوم والمغادرة وتم استقبالها واستضافتها في صالة الفرسان إلى وقت المغادرة.

