بالفيديو.. صاحبة عربة الطعام بحائل: تم الإعتداء علي من الموظف

علي العنزي(صدى):

قالت صاحبة مقطع عربة الطعام في حائل، تم الإعتداء علي من نفس الموظف ببلدية وسط حائل الذي نقل العربة.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” الذي يُذاع على قناة السعودية اليوم الأربعاء، وأصابني بخدش في اليد وألم في الكتف والكوع ولدي التقرير الطبي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة حائل متعب المرشدي، اليوم، عن صدور توجيهات أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة للتحقيق في دعوى مواطنة بتعرض عربة طعام تابعة لها للتخريب من قبل موظفي بلدية وسط حائل.

وأوضح أن اللجنة شُكلت من عدة جهات مختصة، وتتمثل مهمتها في الكشف عن ملابسات القضية، والتحقق مما إن وُجد تجاوز للتعليمات.