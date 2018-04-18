  • الأربعاء 18

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. افتتاح أول دار سينما في المملكة

بالفيديو والصور.. افتتاح أول دار سينما في المملكة

بالفيديو والصور.. افتتاح أول دار سينما في المملكة
نايف السالم(صدى):

أقدم وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، على افتتاح أول دار سينمائية رسمية في المملكة ، مساء اليوم الأربعاء .

وحضر حفل تدشين دار السينما ، رئيس شركة AMC الأمريكية ، آدم أرون ، ووكيل هيئة الرياضة ، الأميرة ريما بنت بندر ، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين .

وأعلن ” آرون ” أن التذاكر ستكون متاحة للشراء بدءا من يوم غد الخميس ، لحجز مقاعد يوم الجمعة المقبل ، حينما تفتح السينما للجميع .

وشهد الافتتاح ، مشاهدة فيلم ” الفهد الأسود ” الذي شاهده الحاضرون ، بعدما وقع عليه الاختيار في حفل الافتتاح ، لما حققه من أرقام قياسية في شباك التذاكر الأمريكي .


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 40 دقيقة

صرح رائع

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 38 دقيقة

منظر جميل وسيكون له صدى واسع في المملكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *