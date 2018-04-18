بالفيديو والصور.. افتتاح أول دار سينما في المملكة

نايف السالم(صدى):

أقدم وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، على افتتاح أول دار سينمائية رسمية في المملكة ، مساء اليوم الأربعاء .

وحضر حفل تدشين دار السينما ، رئيس شركة AMC الأمريكية ، آدم أرون ، ووكيل هيئة الرياضة ، الأميرة ريما بنت بندر ، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين .

وأعلن ” آرون ” أن التذاكر ستكون متاحة للشراء بدءا من يوم غد الخميس ، لحجز مقاعد يوم الجمعة المقبل ، حينما تفتح السينما للجميع .

وشهد الافتتاح ، مشاهدة فيلم ” الفهد الأسود ” الذي شاهده الحاضرون ، بعدما وقع عليه الاختيار في حفل الافتتاح ، لما حققه من أرقام قياسية في شباك التذاكر الأمريكي .