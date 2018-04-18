بالفيديو والصور.. افتتاح أول دار سينما في المملكة
أقدم وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، على افتتاح أول دار سينمائية رسمية في المملكة ، مساء اليوم الأربعاء .
وحضر حفل تدشين دار السينما ، رئيس شركة AMC الأمريكية ، آدم أرون ، ووكيل هيئة الرياضة ، الأميرة ريما بنت بندر ، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين .
وأعلن ” آرون ” أن التذاكر ستكون متاحة للشراء بدءا من يوم غد الخميس ، لحجز مقاعد يوم الجمعة المقبل ، حينما تفتح السينما للجميع .
وشهد الافتتاح ، مشاهدة فيلم ” الفهد الأسود ” الذي شاهده الحاضرون ، بعدما وقع عليه الاختيار في حفل الافتتاح ، لما حققه من أرقام قياسية في شباك التذاكر الأمريكي .
فيصل[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 40 دقيقة
صرح رائع
فهد[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 38 دقيقة
منظر جميل وسيكون له صدى واسع في المملكة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27159 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب وامريكا ايش دخلها