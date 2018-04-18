” سلام بلا حدود ” تطلق مسابقتها الأولى لفن التصوير الفوتوغرافي في يوم السلام العالمي

سعيد العجل(صدى):

ضمن فعالياتها المتعددة، وتشجيعا للطاقات الابداعية الخلاقة لصالح السلام العالمي، تعلن منظمة سلام بلا حدود، عن انطلاق مسابقتها العالمية لمحترفي وهواة فن التصوير الفوتوغرافي حول العالم.

ضوابط الاشتراك:

ليس هناك عمر أو جنس محدد للمتسابقين.

يترك للمشتركين اختيار موضوع صورته الفوتوغرافية، بشرط تمثيلها للسلام، وبكل المناحي الحياتية، مع مراعاة اتفاقها مع رسالة المنظمة للسلام والوئام العالميين.

يمكن للمتسابق الاشتراك بصورتين فوتوغرافيتن.

الجوائز:

يمنح الفائزون بالمراكز الثلاث الاولى:

كاميرات حديثة.

أجهزة لابتوب متطورة.

حجز مدفوع الثمن في فنادق مملكة البحرين او المملكة العربية السعودية حسب رغبة الفائز.

تذاكر سفر مجانية للفائزين.

ستعتمد اللجنة الفاحصة معايير محددة باختيار الصور الفائزة، تتضمن : أقتراب الصورة الفوتوغرافية من القيم الانسانية ورسالة السلام التي تتبناها المنظمة/ الدقة/ الوضوح/ الفكرة المعبرة/ التفرد الذي تمتاز به شخصية لقطة الكاميرا/ نقاء الصورة.

وكذلك مقدار تقبل المتابعين لها من خلال ارتفاع اعداد اعادة نشرها ” ريتويت ” .

ترسل كافة الصور الى حساب المنظمة وبريدها الالكتروني: [email protected] وتذكروا ايها المشاركين الاعزاء، أن صورة معبرة واحدة، كفيلة أن تخدم قضايا السلام، وتوقف استشراء العنف، بانتظار مساهماتكم، نتمنى لكم النجاح مسبقا.

تبدأ منظمة سلام بلا حدود باستقبال صوركم الفوتوغرافية من تاريخ: 1/6/2018، وسيكون اعلان النتائج في يوم السلام العالمي المصادف في: 12/9/2018.

الإنستقرام : https://instagram.com/globalpwb .

البريد الإلكتروني : [email protected] .

تويتر : https://twitter.com/p_w_B_1?s=08 .