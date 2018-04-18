الإسكان: 316 وحدة سكنية جاهزة لسكان ” العيينة “

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن جاهزية 316 وحدة سكنية للبيع في العيينة بمحافظة الدرعية التابعة لمنطقة الرياض، بسعر 500 ألف ريال، وبأقساط شهرية تبدأ من 1665 ريالًا.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نبشر أهالي العيينة بإتمام 316 وحدة سكنية جاهزة للبيع بسعر 500 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1665 ريالًا. تقع الوحدات ضمن مجمع متكامل الخدمات لتلبي كل احتياجاتكم، راحتكم مطلبنا وخدمتكم واجبنا.