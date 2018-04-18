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بالفيديو.. مخترع سعودي يكشف سبب اعتقاله في أمريكا

بالفيديو.. مخترع سعودي يكشف سبب اعتقاله في أمريكا
نايف السالم(صدى):

كشف المخترع السعودي سعيد الزهراني ، عن ظروف وأسباب اعتقاله المتكرر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي طالبت بترحيله إلى المملكة .

وأشار ” الزهراني ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” إلى أنه اعتقل لمدة تصل لأكثر من 5 أشهر ، حيث حكم عليه في البداية غيابيًا بالترحيل الفوري ، ولكنه فوجئ باعتقاله من منزله في نفس يوم صدور القرار القضائي دون أسباب واضحة .

وأوضح أنه يتفق مع الإجراءات الأمنية التي يتبعةنها بالتحقيق مع العرب ، مضيفًا ” أتفق معاهم من حقهم كأمن قومي أن يتخذوا إجراء احتياطي بالتحقيق معانا ، ولكن كثرت التهم ضدي ” .

ولفت إلى أن خلال استجوابه ، كانت الأسئلة تدور حول إذا كان سني أم شيعي ، وهل هو متشدد في الدين أم لا ، مؤكدًا أنه أجاب على كافة الأسئلة وخرج على الفور .


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