بالفيديو.. مخترع سعودي يكشف سبب اعتقاله في أمريكا
كشف المخترع السعودي سعيد الزهراني ، عن ظروف وأسباب اعتقاله المتكرر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي طالبت بترحيله إلى المملكة .
وأشار ” الزهراني ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” إلى أنه اعتقل لمدة تصل لأكثر من 5 أشهر ، حيث حكم عليه في البداية غيابيًا بالترحيل الفوري ، ولكنه فوجئ باعتقاله من منزله في نفس يوم صدور القرار القضائي دون أسباب واضحة .
وأوضح أنه يتفق مع الإجراءات الأمنية التي يتبعةنها بالتحقيق مع العرب ، مضيفًا ” أتفق معاهم من حقهم كأمن قومي أن يتخذوا إجراء احتياطي بالتحقيق معانا ، ولكن كثرت التهم ضدي ” .
ولفت إلى أن خلال استجوابه ، كانت الأسئلة تدور حول إذا كان سني أم شيعي ، وهل هو متشدد في الدين أم لا ، مؤكدًا أنه أجاب على كافة الأسئلة وخرج على الفور .
المخترع السعودي #سعيد_الزهراني_في_معالي_المواطن يتحدث عن ظروف وأسباب اعتقاله المتكررفي أميركا #معالي_المواطن pic.twitter.com/6F4EfauWrH
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
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