بالفيديو.. المالكي: لو تأخرنا في دخول اليمن ساعتين لسقطت

فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، أن تأخر التحالف عن دخول اليمن ساعتين فقط كان سيؤدي إلى كارثة بسقوط عدن وبالتالي سقوط الشرعية.

وقال ” المالكي ” عبر حوار لبرنامج ” يا هلا ” ، المذاع عبر ” روتانا خليجية ” ، إن قوات التحالف منذ دخولها الأراضي اليمنية تعمل على إطفاء شرارة الحرب الأهلية المندلعة.

وفي سياق أخر أشار إلى أن المليشيات التابعة لإيران استولت على مفاصل الدولة وأسلحتها الثقيلة وترسانتها العسكرية، وهكذا وصلت لهم الصواريخ الباليستية التي أعادوا تحريكها بمساعدة خبراء إيرانيين.