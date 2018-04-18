بالصور.. فيصل الماجد ينال ماجستير التعليم الطبي

سعيد العجل(صدى):

حصل الدكتور فيصل الماجد المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على درجة الماجستير في التعليم الطبي خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة والذي رعاه بعد ظهر اليوم وزير الحرس الوطني صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف بحضور معالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي العنقري ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسنالقناوي وعدد من المسؤولين وكبار المدعووين وأولياء أمور الخريجين.

صحيفة ” صدى ” تبارك للدكتور فيصل الماجد وتسأل الله له التوفيق والنجاح في مسيرته العملية والعلمية.

