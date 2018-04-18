” ترامب ” يتطلع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل
نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء ، إلى أنه يتطلع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، خلال الشهر المقبل.
وأعلن ” ترامب ” ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلا: أطيب الأمنيات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشعب الإسرائيلي في الذكرى السبعين لاستقلالكم العظيم ، ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم في أي مكان ، ونتطلع قدمًا لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل ,, كيف يتم هذا اين الردود على هذا الكلام
فهد[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي الكلام هراء مستحيل أن يحدث
ناصر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
سيأتي يوم ونستعيد فلسطين باكملها باذن الله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 2 ساعتين
مادري وش نهاية ضرنبيط….
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 34 دقيقة
وش فرقة ان حطيتوه او ماحطيتوه
اهم شي نحن العرب والعالم عارفين ان عاصمة فلسطين القدس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27159 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله المستعان
الواقع[ عدد التعليقات: 6045 ] نشر منذ 8 دقائق
لو اجتمعت الجن والإنس لنزع القدس من قلوب المسلمين والعرب هذا مستحيل وما إسرائيل إلا نقطة في بحر المسلمين فا احذر يا ترامب لا تلعب على الوتر الديني فتكون الكارثة والحرائق وانقلاب الموازين في كل مكان