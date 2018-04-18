” ترامب ” يتطلع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل

واشنطن(صدى):

نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء ، إلى أنه يتطلع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، خلال الشهر المقبل.

وأعلن ” ترامب ” ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلا: أطيب الأمنيات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشعب الإسرائيلي في الذكرى السبعين لاستقلالكم العظيم ، ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم في أي مكان ، ونتطلع قدمًا لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل ” .