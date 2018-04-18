بعد الفشل في التعاقد مع دياز.. الأهلي يفاوض بابلو غويدي

نواف السالم(صدى):

يبدو أن فشل الأهلي في التفاوض مع رامون دياز مدرب الهلال السابق؛ جعل الإدارة تفكر في خيار أخر.

وتسعى إدارة الراقي إلى تعويض رحيل الأوكراني ريبروف بالتعاقد مع الأرجنتيني بابلو غويدي.

ويعاني الأهلي من سوء الحظ، حيث يوجد أزمة جديدة في طريق التعاقد مع ” غويدي ” ، وهي الشرط الجزائي في عقده مع كولوكولو والبالغ مليون دولار.

وكشفت مصادر أن الراقي لا يمانع دفع الشرط الجزائي؛ للحصول على خدمات المدرب، ليكون بديلًا للمدرب الأوكراني الذي من المقرر أن يغادر الأهلي؛ على خلفية الفشل في اقتناص لقب الدوري.