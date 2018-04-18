بالفيديو.. ” العصيمي ” يكشف تفاصيل قرار تعليق الدراسة لايشمل المعلمين
كشف المتحدث الرسمي بأسم وزارة التعليم ” مبارك العصيمي ” ، عن تفاصيل قرار تعليق الدراسة لايشمل المعلمين مطلع العام الدراسي المقبل.
وقال العصيمي خلال مشاركته في برنامج الراصد، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لتحديد متى يتم تعليق الدراسة، وهل سيشمل تعليق الدراسة المعلمين أم لا.
وأضاف العصيمي أن المعلم لديه مهام آخرى، وربط المعلم بالطالب يعيق كثيرًا.
الواقع[ عدد التعليقات: 6045 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا عالم احترموا المعلمين والمعلمات فهم الحافظين لفلاذات الاكباد بعد الله شكرا لهم جميعا وصبرا جميلا والله المستعان
معلمة[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيه أي احترام للمعلم وللمعلمات من قبل المجتمع إلا من رحم ربي
وإذا طالب المعلم بحقه أو دافع عن نفسه أو اعترض على قرار يضر به
تحامل عليه بقية المجتمع وأطلقوا جميع الأوصاف المشينة به
من حقي أن أطالب بحقوقي وأدافع عن مايضرني الغريب هو اعتراضك وتهميشك لي
والبدء في المقارنة مع العسكر والأطباء والقطاع الخاص
أنت تتعرض للظلم اووك طالب بحقك بدون ماتعترض المعلم
أنت أقل راتب أرفع هاشتاق وطالب بحقوقك
أنزع الحسد من قلبك وتمنى الخير لمن درس أبنك أو أبنتك
جربت العطالة ومن ثم العمل في القطاع الخاص والحمدلله ماكان في قلبي أي غل أو حقد تجاه المعلمين والمعلمات
وبحمدالله أصبحت زميلة لهم في الميدان
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بالنسبة للوزير وطاقمه في الوزارة
معروف أن قراراته ارتجالية ومنذ توليه للمنصب وهو يحارب المعلم فمااستغرب منه أي قرار ضد المعلم
كتب الله لنا الأجر ورفع الله منزلتنا في الجنة
عطية1402[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 44 دقيقة
يا معلم ترى خلق الله يداومون ما عندهم تعليق ، الله لا بهينك وقت تعليق الدراسة للطلاب احضر المدرسة وحاولوا تجتمعوا مع بعضكم يالمعلمين بشكل دوري وعقد ورشة عمل بشكل مصغر وتبحثوا عن الاشياء التي تفيد ابنائنا الطلاب، وما يمنع تقوموا يتنظيف المدرسة والعمل على اصلاح بعض الاعطال ، جميع هذا الاعمال ما تُعيب ولا تنقص من قدر المعلم لا بد يكون للمعلم بصمة تصب في خمة المجتمع.
بارك الله فيكم يا احبابي المعلمين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 38 دقيقة
يمكننا ربط العلاقه الفسللوجيه بين المعلم والطالب الورع.. كالشاكوش والمسامير.. فإذا غابت المسامير فلا حاجه لتواجد الشواكيش…
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27159 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 35 دقيقة
علشان يوم واحد ازعجتوووو الناس
ومعكم العطله تقريبا اربع شهور
أستحوووووا على وجيهكم …
الموظف المدني مداومين طول الخدمه حتى نهاية الخدمه …
عطية1402[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يهديهم لو بس يبطلون التشكي