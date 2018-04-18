بالفيديو.. ” العصيمي ” يكشف تفاصيل قرار تعليق الدراسة لايشمل المعلمين

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي بأسم وزارة التعليم ” مبارك العصيمي ” ، عن تفاصيل قرار تعليق الدراسة لايشمل المعلمين مطلع العام الدراسي المقبل.

وقال العصيمي خلال مشاركته في برنامج الراصد، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لتحديد متى يتم تعليق الدراسة، وهل سيشمل تعليق الدراسة المعلمين أم لا.

وأضاف العصيمي أن المعلم لديه مهام آخرى، وربط المعلم بالطالب يعيق كثيرًا.