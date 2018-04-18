بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح الإجراءات المتبعة مع مروجي المنتجات المغشوشة

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس قسم التوزيع والتخزين بهيئة الغذاء والدواء، إبراهيم العرفج، الإجراءات المتبعة في حال الترويج لمنتجات مغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العرفج خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن حلقة اليوم الأربعاء، إنه يتم إتخاذ اللازم وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة، وإذا كانت هناك معلومات غير واضحة عن المروج يتم التعاون مع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.