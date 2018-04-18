فضيحة تحت قبة مجلس الأمة الكويتي.. تراشق بالألفاظ صادم بين النواب

خالد الظفيري(صدى):

في لافتة مثيرة للجدل شهد مجلس الأمة الكويتي، مشادة كلامية حادة بين النواب؛ على خلفية مناقشة مخالفات مالية للمجلس الأولمبي الأسيوي.

وكان بطلي التراشق بالألفاظ كلا من النائب رياض العدساني، والحميدي السبيعي؛ حيث وجه الأول سؤال للأخير قائلًا : ” لماذا تدافع عن المجلس الأولمبي أنت نائب ولست هنا محامي أحمد الفهد ولا طلال الفهد ” .

ورد السبيعي على العدساني قائلًا : ” لم أشكك فيك وأنا لست محاميا عن أحمد الفهد ..وأنت محامي مرزوق الغانم ” .

وواصل العدساني المشادة قائلًا : ” انت تبع مرزوق..و أنت متلون ” ، ليأتي رد السبيعي القوي، قائلًا: ” تخسي..أنت عنصري تغلط أغلط تمد ايدك امد ايدي ” .

واستمر الخلاف بين النائبين حيث قال ” العدساني ” : ” إنت محامي مرتشي متدني اعرف حجمك ” .

ودافع بطبيعة الحال السبيعي عن نفسه قائلًا: ” تاريخي أشرف من تاريخك ” .