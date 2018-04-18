صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع فاعل خير

سعيد العجل(صدى):

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عقد اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة الرياض واحد المحسنين لانشاء مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شقراء العام بسعة ٣٠ سريرا وذلك ايمانا بتعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال والمحسنين ومحبي الخير للقيام بأعمال خيرية ذات اثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من اهداف وتوجيهات معالي وزير الصحة د توفيق بن فوزان الربيعة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.

وعبر المتبرع عن شكره لصحة الرياض للنزول عند رغبته في عدم ذكر اسمه ابتغاء لما عند الله و لاتاحة هذه الفرصة للدخول ضمن كوكبة المواطنين ورجال الاعمال للاسهام ولو باليسير في الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا وفقها الله للمواطنين تحت توجيه ومتابعه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض .

وعبر بدوره مدير عام الشؤون الصحية باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمتبرع على هذا التبرع السخي سائلين المولى ان يجعل ما قدمه رفعة له في الدنيا والأخرة.