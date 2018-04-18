بالفيديو.. مخلوق غريب نصفه إنسان والآخر حيوان يثير الرعب بين الأهالي

بوينس آيرس(صدى):

أثار مخلوق غامض، الذعر والرعب بين المواطنين في مدينة سانت في بالأرجنتين.

وأظهرت صورة غريبة التقطها أحد السكان المحليين مخلوقا يمشي على أربع يصل طوله إلى مترين ونحيف، وله حدبة تشبه الجمل وعنق طويل ووجه يشبه الحصان أو الأرنب، ووصف بأنه نصف إنسان ونصف حيوان.

وقال السكان المحليون إن المخلوق العملاق قتل كلبين حتى الآن، ولم يتم رصد سوى صورة واحدة له.