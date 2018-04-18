بالفيديو.. مخلوق غريب نصفه إنسان والآخر حيوان يثير الرعب بين الأهالي
أثار مخلوق غامض، الذعر والرعب بين المواطنين في مدينة سانت في بالأرجنتين.
وأظهرت صورة غريبة التقطها أحد السكان المحليين مخلوقا يمشي على أربع يصل طوله إلى مترين ونحيف، وله حدبة تشبه الجمل وعنق طويل ووجه يشبه الحصان أو الأرنب، ووصف بأنه نصف إنسان ونصف حيوان.
وقال السكان المحليون إن المخلوق العملاق قتل كلبين حتى الآن، ولم يتم رصد سوى صورة واحدة له.
معلمة[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 2 ساعتين
مركزة على الخبر وروعتوني بالموسيقى 😂
شكله كذبة أبريل أو كلب هلكان من الجوع
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو كانت الصوره صحيحه… فهو جني بلا شك
zezu[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 2 ساعتين
نباش القبور..
معلمة[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إن شاء الله مو جني
وش الكائن اللي ينبش القبور؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45905 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو الـ ( فوتر شورب ) بعينه وعلمه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى بلاد التانجو فيها ركب قوية
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 56 دقيقة
اتوقع أنه:- Fotoshop.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27159 ] نشر منذ 48 دقيقة
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