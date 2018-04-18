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  3. بالفيديو.. مخلوق غريب نصفه إنسان والآخر حيوان يثير الرعب بين الأهالي

بالفيديو.. مخلوق غريب نصفه إنسان والآخر حيوان يثير الرعب بين الأهالي

بالفيديو.. مخلوق غريب نصفه إنسان والآخر حيوان يثير الرعب بين الأهالي
بوينس آيرس(صدى):

أثار مخلوق غامض، الذعر والرعب بين المواطنين في مدينة سانت في بالأرجنتين.

وأظهرت صورة غريبة التقطها أحد السكان المحليين مخلوقا يمشي على أربع يصل طوله إلى مترين ونحيف، وله حدبة تشبه الجمل وعنق طويل ووجه يشبه الحصان أو الأرنب، ووصف بأنه نصف إنسان ونصف حيوان.

وقال السكان المحليون إن المخلوق العملاق قتل كلبين حتى الآن، ولم يتم رصد سوى صورة واحدة له.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 2 ساعتين

مركزة على الخبر وروعتوني بالموسيقى 😂
شكله كذبة أبريل أو كلب هلكان من الجوع

[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو كانت الصوره صحيحه… فهو جني بلا شك

[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 2 ساعتين

نباش القبور..

[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا إن شاء الله مو جني

وش الكائن اللي ينبش القبور؟

[ عدد التعليقات: 45905 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا هو الـ ( فوتر شورب ) بعينه وعلمه ,,

[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 56 دقيقة

اتوقع أنه:- Fotoshop.

[ عدد التعليقات: 27159 ] نشر منذ 48 دقيقة

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