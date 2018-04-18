إغلاق مشروع سكني بعد الإقبال الكبير عليه خلال 48 ساعة من افتتاحه

عادل الحربي(صدى):

حظيت أحدث مشاريع وزارة الإسكان ، والتي أطلقت يوم أمس الثلاثاء ، بإقبال كبير وغير متوقع من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني .

وتخطى عدد الحجوزات في اليوم الأول ، أكثر من 80% من إجمالي الوحدات السكنية البالغة 316 فيلا جاهزة ، وهو ما أسفر عن توقعات باكتمال الحجوزات في المشروع خلال ساعات .