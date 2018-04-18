إغلاق مشروع سكني بعد الإقبال الكبير عليه خلال 48 ساعة من افتتاحه
حظيت أحدث مشاريع وزارة الإسكان ، والتي أطلقت يوم أمس الثلاثاء ، بإقبال كبير وغير متوقع من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني .
وتخطى عدد الحجوزات في اليوم الأول ، أكثر من 80% من إجمالي الوحدات السكنية البالغة 316 فيلا جاهزة ، وهو ما أسفر عن توقعات باكتمال الحجوزات في المشروع خلال ساعات .
zezu[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 2 ساعتين
اثنين فلافل..
منصور 2020[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 8 دقائق
اليو راجعناهم بالرد سي مول
ولا توجد فلل لمدينة جده ولا تاون هاوس ( فلل دبلكس )
المتوفر اراضى بدون خدمات وتبعد عن مدينة جده 80 كم
او شقق لا تلبي احتياجات الاسره السعوديه
خلاصة القول انهم الان اكتشفوا انه لا توجد اراضي للفلل ولكن توجد اراضي بدون فلل
ارض وقرض ( ملغي )
فيلا (ملغي بجده )
هذا حسب افادتهم