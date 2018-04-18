المطلق يهاجم قصات شعر بعض اللاعبين.. ويرد على المطالبين بإنشاء أندية للشواذ

نايف السالم(صدى):

هاجم عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعض صيحات الموضة التي يتبعها اللاعبين، والشباب في الأمة الإسلامية؛ فيما يتعلق بقصات الشعر، التي تخالف تعاليم الإسلام.

وقال المطلق في برنامج ” فتاوى ” المذاع عبر ” القناة السعودية الأولى ” ، ردًا على حكم القصات والموضات التي يتبعها الشباب تقليدًا للاعبين: ” المسلم يعتز بأخلاق وشكل ومظاهر المسلمين، لا ينبغي أن نكون تبعاً كلما ظهرت موضة وجدناها على أولادنا، نسال الله العافية والسلامة ” .

وأكد على أنه لا يجوز تقليد المشاهير والفنانين وغيرهم وهم ليسوا من أهل الإسلام والصلاة، والخير، قائلًا إنه لا ينبغي أن يكون شعار المسلمين في ملبسهم وشكلهم على شعار الذين لا حظ لهم في الإسلام.

وتابع: ” الموضة كنا نعرفها قديما عند النساء وأنهن اللاتي يتبعن الموضات، لكن الشباب الآن يمكن سبقوا النساء في تتبع موضات اللاعبين ” .

وفي سياق أخر انتقد الصيحات في البلدان الإسلامية المطالبة بإنشاء تجمعات وأندية للشواذ والمثليين، محذرًا من التساهل في التعاطي مع مثل تلك الدعوات.

وأضاف : ” يبدأ الشيطان مثل هذه الأعمال قليلا، فيأخذ الشباب نحوها حتى يهلكهم، فهذه خطوات الشيطان التي حذر منها الإسلام! ” .

واستكمل: ” مِن الأشياء التي نسمعها الآن وجود الشواذ المثليين، وأنهم يريدون في بعض الدول الإسلامية أن يوجدوا لهم تجمعا أو نوادي، هذا لا يجوز أبدا، وهذا تقريبا نهاية الشذوذ نسال الله العافية والسلامة ” .