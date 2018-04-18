هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الخميس

نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وجود فرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة ، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ، يوم غد الخميس ، على عدة مناطق بالمملكة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك .

وأوضحت ، أن الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة تمتد إلى مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .