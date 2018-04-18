الجيش الوطني يشن عملية عسكرية على المليشيات الحوثية جنوب تعز

سعيد العجل(صدى):

شن الجيش الوطني اليوم عملية عسكرية نوعيه من اربعه محاور على المليشيات، الحوثيه في اطراف مدرية الراهده .

العمليه العسكرية التي تزامنت مع الضربات النوعية لمقالات التحالف العربي تكللت بالسيطره على منطقة السحي، وسلسلة جبال المرخام الاستراتيجيه وتطهير محيطها وهي جبال تحكم السيطره على الخط الرابط بين الراهده والشريجة.

وقال العقيد محمد محسن الجحافي عمليات اللواء الثاني حزم ان العمليه النوعيه كبدت العدو خسائر فادحة بالارواح والعتاد. مشيرا الى ان قرابة عشرين حوثيا لازالت جثثهم مرميه في المواقع والجبال.

وعبر الجحافي عن شكره وتقديره العالي للتحالف العربي على عمليات الاسناد الجوي والتي مهدت ناريا للعمليه الميدانيه واثمرت عن تحقيق الانتصارات

وتطرق الي الجحافي الئ ان المعارك كانت شرسه وضاريه استخدمت فيها معظم الاسحله الثقيله والمتوسطه.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية حاولت الاستماته في دفاعها عن مواقع جبال المرخام لما تمثله من استراتيجيه، منوها ان السيطره عليها سيمثل تحول نوعي على سير المعارك القادمه ويعتبر مكسب كبير للجيش الوطني.

وقال الناطق للمنطقه العسكرية الرابعه محمد النقيب ان الانتصارات التي تحققت في الشريجة والراهده اشرف عليها ميدانيا قائد المنطقه العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري مرجعا تتابع الانتصارات الى المعنويات العاليه والانضباط العالي والالتزام بالتوجيهات التي يتمتع بها ابطال الجيش وإلى الدعم والاسناد الجوي الكبيرين من دول التحالف وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه والإمارات.