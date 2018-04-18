بالفيديو.. البهجة تسيطر على أجواء افتتاح أول عرض سينمائي بالرياض

علي القحطاني(صدى):

شهدت دار العرض السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة بالرياض، قبل دقائق من انطلاق أول عمل رسمي لها، أجواء حماسية ومبهجة.

وجاء الإقبال لحضور الافتتاح بشكل كثيف؛ لمتابعة إطلاق أول دار عرض سينمائي في المملكة، وسط أجواء احتفالية رائعة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح بعد دقائق قليلة، حيث سيشهد حفل الافتتاح ع رض فيلم من أحدث أفلام هوليود.

يجدر الإشارة إلى تواجد بعض المهرجون، و الفرق الغنائية ؛ لأحياء حفل الافتتاح، برعاية وزير الإعلام عواد بن صالح العواد.

واستقبل المواطنون الحدث بدشن وسم السينما السعودية؛ الذي شهد تفاعل كبير من قبل المغردين.