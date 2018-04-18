” صلة ” تعلن وظائف شاغرة للمواطنات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” صلة ” الوطنية المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنات ، تحت مسمى ” مساعدة محاسب ” ؛ وذلك للعمل من المنزل في العاصمة الرياض .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة ، تطلب حملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة ، بالإضافة إلى شرط وجود خبرات سابقة .

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر بوابة ” صلة ” للتوظيف الإلكتروني ، وذلك بدءا من 16 أبريل الجاري ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المتاحة ، يرجى الدخول ( هنــا ) .