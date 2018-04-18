قائد المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية يتفقد قوات التشكيل البحري المرابطة بجزيرة بكلان

سعيد العجل(صدى):

تفقد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية اللواء الركن يحيي صلاح، اليوم، قوات التشكيل البحري المرابطة في جزيرة بكلان التابعة لمديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة.

وأشاد اللواء صلاح- خلال الزيارة- بالجهود التي تبذلها قوات التشكيل البحري لحماية وتأمين السواحل والجزر المحررة من خطر المليشيات الحوثية التي تسعى بشكل مستمر لتهديد السواحل والمياه الدولية بزراعة الألغام البحرية المختلفة.

وشدد قائد المنطقة العسكرية الخامسة على مضاعفة الجهود واليقظة العالية ورفع الجاهزية القتالية التي من شأنها إفشال أي محاولة اختراق أو زرع ألغام من قبل المليشيات الانقلابية في سواحل ميدي والجزر التابعة لها وكذا الممر الدولي الذي تحاول المليشيات من خلاله استهداف الملاحة الدولية في البحر الاحمر.

كما هنّأ أفراد قوات التشكيل البحري المرابط بالجزيرة بالانتصار العظيم الذي حققه أبطال الجيش الوطني في المنطقة الخامسة بمشاركة من قوات التشكيل والمتجسد في تحرير المدينة من أيدي المليشيات الحوثية والتي خسرت فيها المليشيات الآلاف من عناصرها طيلة عامين.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من احتفال السلطة المحلية بمحافظة حجة وقيادة المنطقة الخامسة بمشاركة قيادات من قوات التحالف العربي بتحرير ميدي من قبضة المليشيا الانقلابية الإيرانية ورفع علم الجمهورية اليمنية وسط المدينة.