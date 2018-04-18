رغم الخروج من دوري الأبطال.. مدافع الهلال الأفضل في الجولة الـ 6
استطاع عبد الله الزوري نجم الهلال، في أن يحجز له مكانًا في التشكيلة الرسسمية للجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وتواجد ” الزوري ” في تشكيلة الجولة 6 من دوري أبطال أسيا، بشكل رسمي، كأفضل مدافع بتقييم 7,9 ، على الرغم من توديع الزعيم للبطولة.
وواجه الأزرق في مباراته الأخيرة بدوري الأبطال نظيره استقلال طهران، في المباراة التي انتهت بهزيمة جديدة للزعيم الذي كان متذيلًا لمجموعته.
ماجد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 59 دقيقة
والله يستحق، على الرغم من أن الأداء العام ضعيف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 58 دقيقة
ههههههههههههههههههههه قصف جبهة قوي، ليش تفكرونهم بأنهم خرجوا من البطولة..لو كان مدافع جيد ما كان استقبل الهلال أهداف أخرجته من البطولة