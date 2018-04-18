وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عدد من الوظائف الهندسية والصحية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظتي جدة والأحساء.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، مساعد إداري ثالث، مهندس كهربائي، فني التأشيرات، مصور طبي ثان، مشغل معدات ثقيلة، مراقب مخزون، مسؤول ثاني القبول والتسجيل.

وقالت الجامعة إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 2 شعبان 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 4 رمضان 1439هـ.

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