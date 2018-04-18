  • الأربعاء 18

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. لقطة فيديو تغضب مدرب إنتر ميلان من لاعبه

لقطة فيديو تغضب مدرب إنتر ميلان من لاعبه

لقطة فيديو تغضب مدرب إنتر ميلان من لاعبه
ماجد محمد(صدى):

قام لوتشيانو سباليتي ، مدرب إنتر ميلان ، بمعاتبة لاعبه الشاب يان كارامو ، بسبب استعراض مهاراته بعد الفوز بأربعة على كالياري ، خلال دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ، يوم أمس الثلاثاء .

وبالرغم من أن ” سباليتي ” يدرك أن لاعبه يثير إعجاب المشجعين ، إلاأنه تعرض للوم بعدما استعرض مهاراته بكعب قدمه أمام منافسه لياندرو كاستان ، لاعب الفريق المنافس ، الذي شعر بالغضب .

ووصف المدرب الإيطالي اللاعب ” كارامو ” بأنه رائع ويترك البصمة ويملك سرعة جيدة ، والجماهير تحبه بالرغم من أن لقطة كعب القدم لايجب تكرارها إذا أراد أن يصبح بطلًا .

وتابع: يستطيع التطور فيما يتعلق بالأداء الجماعي مع الفريق لكنه يملك الكثير من الإمكانيات. بالتركيز الصحيح والعمل الجاد يمكنه أن يصبح لاعبًا رائعًا .

وعلى جانب آخر ، لم يتقدم اللاعب الشاب يان كارامو ، بالاعتذار لمدربه وللفريق المنافس عن هذه اللقطة .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *