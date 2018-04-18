لقطة فيديو تغضب مدرب إنتر ميلان من لاعبه

ماجد محمد(صدى):

قام لوتشيانو سباليتي ، مدرب إنتر ميلان ، بمعاتبة لاعبه الشاب يان كارامو ، بسبب استعراض مهاراته بعد الفوز بأربعة على كالياري ، خلال دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ، يوم أمس الثلاثاء .

وبالرغم من أن ” سباليتي ” يدرك أن لاعبه يثير إعجاب المشجعين ، إلاأنه تعرض للوم بعدما استعرض مهاراته بكعب قدمه أمام منافسه لياندرو كاستان ، لاعب الفريق المنافس ، الذي شعر بالغضب .

ووصف المدرب الإيطالي اللاعب ” كارامو ” بأنه رائع ويترك البصمة ويملك سرعة جيدة ، والجماهير تحبه بالرغم من أن لقطة كعب القدم لايجب تكرارها إذا أراد أن يصبح بطلًا .

وتابع: يستطيع التطور فيما يتعلق بالأداء الجماعي مع الفريق لكنه يملك الكثير من الإمكانيات. بالتركيز الصحيح والعمل الجاد يمكنه أن يصبح لاعبًا رائعًا .

وعلى جانب آخر ، لم يتقدم اللاعب الشاب يان كارامو ، بالاعتذار لمدربه وللفريق المنافس عن هذه اللقطة .